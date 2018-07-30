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TIR ile traktör çarpıştı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 10:07 | Son Güncelleme

YOZGAT’ın Şefaatli ilçesinde, TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü Abdullah İcik (62), yaşamını yitirdi.  Kaza, dün akşam saatlerinde, Yozgat- Şefaatli yolunun Kızılkoca mevkisinde meydana geldi.

TIR ile traktör çarpıştı: 1 ölü

Halit YILMAZ/ŞEFAATLİ (Yozgat), (DHA) - YOZGAT’ın Şefaatli ilçesinde, TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü Abdullah İcik (62), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Yozgat- Şefaatli yolunun Kızılkoca mevkisinde meydana geldi. Şefaatli ilçesindeki Erkekli köyünden ilçe merkezine buğday taşıyan Abdullah İcik yönetimindeki 66 AH 844 plakalı traktör, Ejder D.'nin (50) kullandığı 50 KC 853 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Abdullah İcik, yaşamını yitirdi. TIR sürücüsü Ejder D., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TIR ile traktör çarpıştı: 1 ölü

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