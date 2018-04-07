Tır, iş makinesine çarptı: 1 yaralı

Elazığ-Bingöl karayolunda tır, park halindeki iş makinesine çarptı.

Kaza, Bingöl yolu Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. idaresindeki 68 HY 968 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iş makinesine çarptı. Kazada, sürücü yaralandı.

Yaralı sürücü ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.