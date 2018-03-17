HABER

Tır kafeye daldı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 17:35 | Son Güncelleme

Çanakkale’de kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen süt yüklü tır, iki araca çarpmasının ardından içinde müşterilerin bulunduğu bir kafeteryaya daldı.

Çanakkale’de kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen süt yüklü tır, iki araca çarpmasının ardından içinde müşterilerin bulunduğu bir kafeteryaya daldı. Kazada 8 kişi yaralandı.
Çan ilçesinden geçmekte olan 33 AVB 21 plakalı süt yüklü tır, Tepeköy kavşağına geldiği sırada iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak 16 EFR 98 plakalı ticari araç ile 17 YG 309 plakalı özel otomobile çarptı. Hızını alamayan tır yol kenarında içinde vatandaşların bulunduğu kafeteryaya girdikten sonra durabildi. Kazada, yaralanan tır Şoförü E.A. (48) ile kafede bulunan S.K. (46), K.K. (22), G.Y. (18), N.A. (40), A.O. (29) M.D. (26) ve O.T. (46) olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
8 kişinin yaralandığı kazada durumu ağır olan K.K, ilk müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi.
İtfaiye ekipleri de olası bir yangın ihtimaline karşı hazır bulunurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...
Meteoroloji'den açıklama geldi!Meteoroloji'den açıklama geldi!
'35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı''35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

Afrin halkı, YPG merkez binasını bastı! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin halkı, YPG merkez binasını bastı! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lunaparkta korku dolu anlar!

Lunaparkta korku dolu anlar!

Feci kaza: Süt tankeri kafeye girdi! Yaralılar var

Feci kaza: Süt tankeri kafeye girdi! Yaralılar var

Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.