TIR, kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 1 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, yabancı plakalı TIR, kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan çarptı, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Osmancık ilçesinden geçen Samsun-İstanbul D-100 karayolu üzeri Şenyurt Mahallesi Ömer Derindere Bulvarı Karayolları ışıklı kavşağında meydana geldi. Samsun'dan İstanbul istikametine giden Emrah Acar yönetimindeki 06 M 3892 plakalı otomobil kırmızı ışıkta durdu. Aynı yönde ilerleyen Gaga Rukhadzade yönetimindeki GA 110 GA plakalı TIR, duramayarak önünde duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan, yeni ameliyattan çıkmış, sürücünün eşi Semra Acar yaralandı. Yaralı Semra Acar olay yerine sevk edilen ambulansla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Bodrum'a tatilci akını başladı! Otellerde yer kalmadı!
Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
Bir tabutta 2 beden! Görenin yüreği yandı
YPG'ye büyük şok! Sözde komutan patlamada öldü
İsmail Kahraman helallik istedi!
Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı
Kabe'de intihar!
Dünyanın en tehlikeli volkanları
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Okuyucu Yorumları 0 yorum