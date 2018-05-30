TIR, önündeki kamyona çarptı: 2 yaralı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, TIR'ın önündeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Ankara-İzmir karayolu Gökçeören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kula'dan İzmir yönüne büyükbaş hayvan götüren Haydar Yıldız yönetimindeki 63 N 3741 plakalı TIR, önünde ilerleyen Şahin Atay yönetimindeki 03 DL 339 plakalı mermer yüklü kamyona arkadan çarpıp, devrildi. Kazada, her iki aracın şoförü Atay ve Yıldız yaralandı. Araçta sıkışan Haydar Yıldız AKS110 ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılardan Haydar Yıldız Kula Devlet Hastanesi'ne, Şahin Atay ise Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



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