TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Mustafa ÜSTÜBİ/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, TIR'ın kavşağa giren otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Karasu ile Adapazarı arasındaki yolun Karasu kavşağında meydana geldi. Karasu istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 B 3937 plakalı TIR, kavşağa giren Ümmet Keskin idaresindeki 54 EE 779 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın şiddetiyle savrularak refüje çıktı. Kazada, otomobil sürücüsü Ümmet Keskin, otomobilde bulunan Hüseyin Keskin, Yasemin Keskin ve Murat Kaya yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karasu Devlet Hastanesi ve Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan 4 çocuk babası Hüseyin Keskin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
'Yasak aşk'a son öpücük! Böyle veda etti
Katliamda bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi
Rezidansta sır ölüm! Arkasında sadece bu notu bıraktı
Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'
Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme
Polis, hamile kadına dehşeti yaşattı! Silahını çekti ve...
Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti
Yaşlı adamın tacizine uğradı, bir deri bir kemik kaldı
Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
Okuyucu Yorumları 0 yorum