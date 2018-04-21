HABER

TIR şoförü, aracında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 15:40 | Son Güncelleme

BOLU'da, geceyi yük almak için geldiği fabrikanın garajına park ettiği TIR'da geçiren Muhammed Özbakan (57), sabah ölü bulundu.

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, geceyi yük almak için geldiği fabrikanın garajına park ettiği TIR'da geçiren Muhammed Özbakan (57), sabah ölü bulundu. Bolu'da nakliyecilik yapan Muhammed Özbakan, dün öğle saatlerinde yük almak için Aşağısoku Mahallesi'ndeki bir fabrikaya geldi. Aracını park eden Muhammed Özbakan, bugün yapacağı yüklemeyi beklemek için, geceyi garajdaki TIR'ının içinde geçirdi. Sabah saatlerinde fabrikadan yükleme yapmak için sırası gelen Muhammed Özbakan'a ulaşılamayınca, diğer şoförler merak edip aracın yanına geldi. Kapıyı açan şoförler, Özbakan tepki vermeyince, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muhammed Özbakan'ın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Muhammed Özbakan'ın cesedi, otopsi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’na gönderildi.

Önce tokalaştı sonra vurdu!Önce tokalaştı sonra vurdu!
Porno yıldızları sokak sokak dolaşıp bedava dağıttıPorno yıldızları sokak sokak dolaşıp bedava dağıttı
FETÖ'cüleri yurtdışına kaçıranlar yakalandı!FETÖ'cüleri yurtdışına kaçıranlar yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.