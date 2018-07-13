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TIR şoförünün mucize kurtuluşu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 19:23 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, yoldan çıkarak yol kenarındaki engebeli araziye dalan TIR'ın açık olan sol yan camından fırlayarak, aracın altında kalan şoför Hakan Yarar (45), şans eseri yaralı olarak kurtuldu.

TIR şoförünün mucize kurtuluşu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, yoldan çıkarak yol kenarındaki engebeli araziye dalan TIR'ın açık olan sol yan camından fırlayarak, aracın altında kalan şoför Hakan Yarar (45), şans eseri yaralı olarak kurtuldu.
Kaza bugün saat 16.00 sıralarında, Denizli- Afyonkarahisar karayolunun Çardak ilçesi çıkışında meydana geldi. Denizli'den Afyonkarahisar yönüne giden Hakan Yarar, kullandığı 31 VL 808 plakalı TIR'ın direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan TIR, yol kenarındaki boş engebeli araziye daldı. Bu sırada, engebeli arazide zıplayan TIR'ın şoförü Yarar, açık olan sol yan camdan dışarı fırladı. TIR'ın altında kalıp sürüklenen Yarar, sol ön tekerleklerin bulunduğu bölüme sıkıştı. Kazayı şans eseri yaralı olarak atlatan Yarar, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ve polis ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılıp, Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yarar'ın sağlık durumun iyi olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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TIR şoförünün mucize kurtuluşuTIR şoförünün mucize kurtuluşu

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