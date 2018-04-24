Tır şoförünün üzerinde 21 gram uyuşturucu çıktı

Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, tır şoförünün üzerinde 21 gram metanfetamin ele geçirildi.

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Balaban Yol Kontrol Noktasında yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu esnada yaklaşan bir tır şoförünün şüpheli tavır ve hareketleri üzerine, jandarma ekiplerince şahsın üst araması yapıldı. Aramada, şoförün üzerinde 21 gram metanfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili şürücü gözaltına alındı.