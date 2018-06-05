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TIR sürücüsünün bıçaklı direnişi 3 saat sürdü (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 12:42 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de kaza yapan TIR sürücüsü kendisini kurtarmaya gelen polis ve itfaiye ekiplerine bıçak çekti.

TIR sürücüsünün bıçaklı direnişi 3 saat sürdü (1)

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de kaza yapan TIR sürücüsü kendisini kurtarmaya gelen polis ve itfaiye ekiplerine bıçak çekti. Sürücünün bıçaklı direnişi yaklaşık 3 saat sürdü.
Kaza saat 09.30 sıralarında Başakşehir 3. Köprü istikametinde meydana geldi. Kontrolden çıkan bir TIR bariyerleri aşarak yeşil alana girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak eline bıçak alan sürücü yanına kimseyi yaklaştırmadı. TIR sürücüsü yaklaşık 3 saat sürdü. Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.

(FOTOĞRAF)

TIR sürücüsünün bıçaklı direnişi 3 saat sürdü (1)TIR sürücüsünün bıçaklı direnişi 3 saat sürdü (1)TIR sürücüsünün bıçaklı direnişi 3 saat sürdü (1)TIR sürücüsünün bıçaklı direnişi 3 saat sürdü (1)

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