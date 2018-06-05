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- TIR sürücüsünün bıçaklı direnişi 3 saat sürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 13:08 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de  kaza yapan TIR sürücüsü kendisini kurtarmaya gelen polis ve itfaiye ekiplerine bıçak çekti.

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de kaza yapan TIR sürücüsü kendisini kurtarmaya gelen polis ve itfaiye ekiplerine bıçak çekti. Sürücünün bıçaklı direnişi, yaklaşık 3 saat sürdü.

Olay saat 09.30 sıralarında Başakşehir 3. Köprü istikametinde meydana geldi. Ahmet Makas (35) kullandığı 58 SA 310 plakalı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerleri aştı. TIR yol kenarındaki yeşil alan girerek durdu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Sürücü Makas bıçak çekerek itfaiye ekiplerini TIR'a yaklaşmamaları konusunda tehdit etti. Sürücü ve kazaya müdahale edemeyen itfaiye ekipleri durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini de yanına yaklaştırmayan sürücü uzun süre araçtan inmedi.

"TIR DEVRİLMEK ÜZERE"

Polis ekiplerinin ikna çalışmaları yetersiz kalınca olay yerine müzakereci polisler sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmalarının sonunda polis ekipleri sürücü Ahmet Makas'ı "TIR devrilmek üzere" diyerek ikna etmeyi başardı. Bıçağını polise teslim eden sürücü bir süre sonra araçtan indi. Gözaltına alınan sürücü Başakşehir Polis Merkezi'ne götürüldü. Yeşil alanda duran TIR ise olay yerine gelen vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

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