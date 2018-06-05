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TIR Sürücüsünün kaza sonrası bıçaklı direnişi (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 10:18 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Başakşehir'de kaza yapan TIR sürücüsü kendisini kurtarmaya gelen polis ve itfaiye ekiplerine bıçak çekti.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Başakşehir'de kaza yapan TIR sürücüsü kendisini kurtarmaya gelen polis ve itfaiye ekiplerine bıçak çekti. Olay saat 09.30 sıralarında Başakşehir 3. Köprü istikametinde meydana geldi. Kontrolden çıkan bir TIR bariyerleri aşarak yeşil alana girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak eline bıçak alan sürücü yanına kimseyi yaklaştırmıyor

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