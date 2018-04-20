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TIR tarım işçilerini taşıyan kamyonete çarptı: 17 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 00:22 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, TIR'ın kasasında tarım işçilerini taşıyan kamyonete çarpması sonucu 17 kişi yaralandı.  Kaza, akşam saatlerinde Karabük - Kastamonu yolu Toprakcuma Köyü mevkiinde meydana geldi.

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, TIR'ın kasasında tarım işçilerini taşıyan kamyonete çarpması sonucu 17 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük - Kastamonu yolu Toprakcuma Köyü mevkiinde meydana geldi. Muhammet Fatih G. yönetimindeki 78 BN 140 plakalı kamyonet köy yoluna girmek istediği sırada arkadan gelen Muhammet A. yönetimindeki 74 DF 933 plakalı tomruk yüklü TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet kasasında bulunan 17 kişi yaralandı. Ambulanslarla Karabük ve Safranbolu'daki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayı yaralanmadan atlatan kamyonetin sürücüsü Fatih G. pancar toplamadan geldiklerini söylerken, taşıma kanununa muhalefetten hakkında cezai işlem uygulandı. Kısa süreli şoka giren TIR sürücüsü ise aracın içerisinde bir süre bekledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. FOTOĞRAFLI

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