TIR Unkapanı Köprüsü'ne sıkıştı (1)

Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA - EYÜP'te Unkapanı Köprüsü'nde sıkışan TIR'ın dorsesi yan yattı. Kazada köprüde hasar meydana geldi.

Unkapanı Köprüsü'nde sıkışan TIR'ın dorsesi yan yattı. Sıkışan TIR İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Açma görevlilerince çekici yardımıyla yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-TIR'dan görüntü

-Köprüye çarptığı ve hasar oluşan yer

-Yan yatan dorse

-Görevlilerin TIR'ı kaldırmak için çalışmaları

-Yol ve trafikten görüntü

-Genel ve detaylar



