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TIR üst geçide çarptı, tomruklar yola savruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 07:55 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, tomruk yüklü TIR'ın dorsesi üst geçide çarptı.

TIR üst geçide çarptı, tomruklar yola savruldu

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, tomruk yüklü TIR'ın dorsesi üst geçide çarptı. Yola düşen tomruklar nedeniyle, trafik aksadı.
Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında Akçay Caddesi Sarnıç Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Denizli'den yüklenen tomrukları İzmir'e getiren Rasim Alkış (49) yönetimindeki 20 VF 882 plakalı TIR'ın, Gaziemir'den Karabağlar yönüne giderken dorsesi üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsede bulunan yaklaşık 20 tomruk yola savruldu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis, yolun 2 şeridini yaklaşık 3 saat kapatarak, trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Yoldaki tomruklar, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldıktan sonra trafik yeniden normale döndü.

FOTOĞRAFLI

TIR üst geçide çarptı, tomruklar yola savrulduTIR üst geçide çarptı, tomruklar yola savrulduTIR üst geçide çarptı, tomruklar yola savrulduTIR üst geçide çarptı, tomruklar yola savruldu

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