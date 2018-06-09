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TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 09:39 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Ömer Faruk Öğül hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Ömer Faruk Öğül hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 44'üncü kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne ilerleyen Ömer Faruk Öğül yönetimindeki 63 FB 321 plakalı minibüs, önünde hareket halindeki Mehmet Aziz Eskin'in kullandığı 72 AN 962 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, minibüste sıkışan sürücü Öğül, olay yerinde yaşamını yitirdi. Öğül'ün cesedi, itfaiye ve sağlık görevlilerinin çalışmasıyla çıkarılıp, otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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