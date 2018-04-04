Edirne’de tıra arkadan çarpan tır şoförü araçta sıkıştı.
Kaza, Keşan-Gelibolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Diş (55) yönetimindeki 17 AAB 534 çekici, 11 AAB 878 dorse plakalı tır, aynı istikamette seyreden 34 ZPC 97 çekici, 34 ZPD 35 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada araç içinde sıkışan tır şoförü Şaban Diş, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım Aracı ekipleri ve vatandaşlar tarafından uzun süren uğraşlar sonucunda çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesine götürülen Şaban Diş, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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