TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Necati MALDAR-Burhan CEYHAN/ SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, lastiği patlayan park halindeki TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Yıldırım (32) öldü.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Söke-Milas karayolu Şarlak mevkiinde meydana geldi. Oto teknik servisinde görevli Mustafa Yıldırım, yönetimindeki 09 AAV 02 plakalı hafif ticari araçla, lastiği patlayınca yolun sağına yanaşan 64 yaşındaki Mustafa F. yönetimindeki 35 LEV 84 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın sol arkasından altına giren hafif ticari aracın sürücüsü Yıldırım, kaza yerinde öldü. TIR şoförü Mustafa F., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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