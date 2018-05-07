TIR'a çarpan halk otobüsünün şoförü alkollü çıktı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te, TIR'a arkadan çarpan özel halk otobüsü sürücüsü A.Ö.'nün 0.58 promil alkollü olduğu belirlendi. A.Ö.'nün ehliyetine el konulurken, bin 2 TL para cezası kesildi. Kaza, saat 09.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerindeki Polisevi önünde meydana geldi. Safranbolu'dan Karabük'e giden A.Ö. yönetimindeki özel halk otobüsü, önünde ilerlemekte olan Yavuz Aslanlıoğlu yönetimindeki TIR'a çarptı. Kazada halk otobüsünde hasar oluşurken, yolcular yürüyerek ve başka araçlarla güzergahlarına devam etti. Yapılan ölçümde halk otobüsü sürücüsü A.Ö.'nün 0.58 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine 6 ay el konulan A.Ö.'ye bin 2 TL'de para cezası kesildi. Halk otobüsü başka bir sürücü tarafından kaza yerinden götürüldü.

