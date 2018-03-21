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Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 40 dakikada çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 18:25 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin TEM Otoyolu İzmit mevkiinde bir tıra çarpan kamyonun içinde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çabası sonucunda kurtarıldı.Kaza, TEM Otoyolu İzmit Hatipköy mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi.

Kocaeli’nin TEM Otoyolu İzmit mevkiinde bir tıra çarpan kamyonun içinde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çabası sonucunda kurtarıldı.
Kaza, TEM Otoyolu İzmit Hatipköy mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hayati D. idaresindeki 41 D 6847 plakalı inşaat malzemeleri yüklü kamyon, Abdullah E. idaresindeki 19 SL 606 çekici plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kağıt gibi katlanan kamyonun sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre mücadele etti. Sürücüye müdahale etmek isteyen sağlık ekipleri ise sürücü kabininin tavanından araca girdi. Hayati D. yaklaşık 40 dakika süren çalışmaların ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak trafik akışının sürdüğü TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayı anlatan tır sürücüsü Abdullah E., normal seyrinde giderken birden arkasında gürültü duyduğunu, baktığında ise aracına arkadan çarpıldığını ve sürücüsünün sıkıştığını gördüğünü ifade etti. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesi sonrasında TEM’deki trafik yoğunluğu normale döndü.

Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 40 dakikada çıkarıldı

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Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 40 dakikada çıkarıldı

Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 40 dakikada çıkarıldı
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Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 40 dakikada çıkarıldı

Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 40 dakikada çıkarıldı
3 / 6

Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 40 dakikada çıkarıldı

Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 40 dakikada çıkarıldı
4 / 6

Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 40 dakikada çıkarıldı

Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 40 dakikada çıkarıldı
5 / 6

Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 40 dakikada çıkarıldı

Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 40 dakikada çıkarıldı
6 / 6

Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 40 dakikada çıkarıldı

Tıra çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden 40 dakikada çıkarıldı
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