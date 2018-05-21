TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, dinlenme tesisine giren TIR'a arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, D-650 Karayolu Hayrettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Pamukova istikametine giden Aydın Gündoğdu idaresindeki 07 ZM 984 plakalı kamyon dinlenme tesisine girmek için yavaşlayan Ahmet Başarır idaresindeki 39 TS 206 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Aydın Gündoğdu hasar gören kamyonda sıkıştı. İtfaiye ve 112 Acil ekiplerinin müdahalesi ile Aydın Gündoğdu araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova İlçe Hastanesi'ne kaldırılan Aydın Gündoğdu tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na canlı yayın şoku! Televizyonlar bunu duyunca canlı bağlantı yapmaktan vazgeçtiler
Süleyman Çakır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya
Kızının midesi giderek büyüyordu! Doktor kontrol edince şok gerçek ortaya çıktı
Canan Karatay açıkladı: Oruç tutarken başınız ağrıyorsa...
12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?
Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu
Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Huawei sahiplerine HDR müjdesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum