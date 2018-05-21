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TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 10:27 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, dinlenme tesisine giren TIR'a arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, dinlenme tesisine giren TIR'a arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, D-650 Karayolu Hayrettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Pamukova istikametine giden Aydın Gündoğdu idaresindeki 07 ZM 984 plakalı kamyon dinlenme tesisine girmek için yavaşlayan Ahmet Başarır idaresindeki 39 TS 206 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Aydın Gündoğdu hasar gören kamyonda sıkıştı. İtfaiye ve 112 Acil ekiplerinin müdahalesi ile Aydın Gündoğdu araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova İlçe Hastanesi'ne kaldırılan Aydın Gündoğdu tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü yaralandıTIR'a çarpan kamyonun sürücüsü yaralandıTIR'a çarpan kamyonun sürücüsü yaralandıTIR'a çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

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