HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TIR’a çarpan minibüste sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 14:57 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarpan minibüste sıkışan sürücü, ekipler tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye götürüldü.

TIR’a çarpan minibüste sıkıştı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarpan minibüste sıkışan sürücü, ekipler tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye götürüldü.
Kaza, öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Gölyaka sapağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Yunus Şahin (29) idaresindeki 35 DTC 14 plakalı minibüs önünde ilerlemekte olan Umut Erdeyer (38) idaresindeki 13 DE 483 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Minibüs sürücüsü Yunus Şahin hasar gören araçta sıkıştı. Yunus Şahin itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Şahin tedavi altına alındı.
FOTOĞRAFLI

TIR’a çarpan minibüste sıkıştıTIR’a çarpan minibüste sıkıştıTIR’a çarpan minibüste sıkıştıTIR’a çarpan minibüste sıkıştı

PARTNEREşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...Eşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...
Kazada ölen cerrah, son yolculuğuna uğurlandıKazada ölen cerrah, son yolculuğuna uğurlandı
Yıldırım düşmesi sonucu ölen genç toprağa verildiYıldırım düşmesi sonucu ölen genç toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı

Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı

Bahçede bulundu! Vatandaşlar görmek için köye akın ediyor

Bahçede bulundu! Vatandaşlar görmek için köye akın ediyor

Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti

Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti

3 aylık eski eşine 17 yıldır nafaka ödüyor

3 aylık eski eşine 17 yıldır nafaka ödüyor

Kemerburgaz'da şoke eden görüntü! 3 yaşındaki çocuk annesinin kullandığı aracın altında kaldı

Kemerburgaz'da şoke eden görüntü! 3 yaşındaki çocuk annesinin kullandığı aracın altında kaldı

Atatürk Havalimanı'nda akılalmaz görüntü! Rus sahibi tarafından teslim alınmayan valizden çıkanlar şoke etti

Atatürk Havalimanı'nda akılalmaz görüntü! Rus sahibi tarafından teslim alınmayan valizden çıkanlar şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.