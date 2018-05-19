TIR'a çarpan otomobil ikiye bölündü; 3 kadın öldü, 2 kişi ağır yaralı (2)

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta tomruk yüklü TIR'a arkadan çarpıp ikiye bölünen otomobildeki 3 kadın öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun karayolundaki Beşoluk mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, önünde ilerleyen tomruk yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmayla birlikte ikiye bölünen otomobildeki 3 kadın olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



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