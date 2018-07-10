TIR'a çarpan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen hafriyat yüklü TIR'a çarpıp, şarampole devrildi. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, Sarıcakaya yolu Muttalip Emirler Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Murat Gündüz (38) yönetimindeki 26 KK 828 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Orhan Arabacı'nın kullandığı 26 GL 107 plakalı hafriyat yüklü TIR'a çarptı. Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Murat Gündüz ile araçtaki Mehmet Emin Yıldırım (16) yaşamını yitirdi. Kazada otomobildeki Nejla (28) ile Gülşen Gündüz (36) ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Gündüz ile Mehmet Emin Yıldırım'ın araçta sıkışan cansız bedenleri ise itfaiye ekiplerince çıkarılıp, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Orhan Arabacı, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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