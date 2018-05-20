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TIR'a çarpan otomobil ters döndü: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 17:27 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, TIR'a çarpan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak, ters döndü.

Haluk TURGUT/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, TIR'a çarpan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak, ters döndü. Kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, TEM yolu Dilovası Tavşancıl mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Yavuz Aksaç yönetimindeki 06 BB 0940 plakalı otomobil, önündeki Muhammet Dayı'nın kullandığı 34 NK 4056 plakalı TIR'a çarptı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontolünden çıkıp, takla atarak, ters döndü. Kazada sürücü Yavuz Aksaç ile otomobilde bulunan eşi Zeynep Tanay, kızı Zeynep Berfin ve kayınvalidesi Gülay Tan yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin otomobilden çıkardığı yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobilin kaldırıldığı sırada yol, kısa süre ulaşıma kapatıldı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla yol, ulaşıma tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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