Tıra çarpan otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 23.30 sıralarında Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi D- 400 karayolu İtfaiye Kavşağı’nda 35 yaşındaki Ali Toksöz idaresindeki 07 JU 712 plakalı otomobil, M.S.’nin (44) kullandığı 72 DN 760 plakalı Tır ile çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Toksöz, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ağır yaralı Toksöz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Toksöz, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.