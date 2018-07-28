TIR'a çarpan otomobildeki 2 uzman onbaşı öldü

ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, TIR’a çarpan otomobildeki 2 uzman onbaşı yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Kızılcahamam ilçesinde TEM otoyolunun 68'inci kilometresinde meydana geldi. Uzman Onbaşı Mustafa Toyran yönetimindeki 06 AN 7591 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hakan Kolay yönetimindeki 41 R 3949 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Toyran ile yanındaki Tankçı Uzman Onbaşı Muhammed Salih Günal, hayatını kaybetti.
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