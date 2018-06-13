HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 09:01 | Son Güncelleme

BURSA'da TIR'a arkadan çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü Berk Demirpolat (28), ağır yaralandı.

TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da TIR'a arkadan çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü Berk Demirpolat (28), ağır yaralandı.
Kaza, Bursa-İstanbul Otobanı Osmangazi Köprüsü yönünde meydana geldi. Berk Demirpolat yönetimindeki 35 AN 9099 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden TIR'a çarparak taklalar attı. Kazada ağır yaralanan Demirpolat, otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Berk Demirpolat, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, hurda yığınına dönen otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

FOTOĞRAFLI

TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıTIR'a çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

PARTNERHiçbir şey olmamış gibi!Hiçbir şey olmamış gibi!
Otobüse taşlı saldırı; Yolcular panik yaşadıOtobüse taşlı saldırı; Yolcular panik yaşadı
Nijerya'da interseks olmak: ‘Kendimi öldürmek istedim'Nijerya'da interseks olmak: ‘Kendimi öldürmek istedim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Survivor yeni sistemde eleme adayları kimler oldu? Survivor'da adalar birleşti 3 isim elemeye kaldı

Survivor yeni sistemde eleme adayları kimler oldu? Survivor'da adalar birleşti 3 isim elemeye kaldı

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Çalışma Bakanı'ndan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanı'ndan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!

Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de Kadir Gecesi'nde pes dedirten olay! Kur-an'ı Kerim'i öpüp hırsızlığa devam ettiler!

Kadıköy'de Kadir Gecesi'nde pes dedirten olay! Kur-an'ı Kerim'i öpüp hırsızlığa devam ettiler!

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!

Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!

Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi: 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alınır

Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi: 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alınır

Bayram için tatil planı yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Bayram için tatil planı yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında

Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.