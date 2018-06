Tıraş şeklinden yakalanan hırsız: Aklım hala yapmadıklarımda

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 2 motosikleti çalıp, saç tıraşından yakalanan Abdulkadir Can (30), adliyeye sevk edilirken gazetecilere, "Aklım hala yapmadıklarımda, ama yapacağım" dedi. Mahkemeye çıkarılan Can, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Seyhan İlçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Can, apartman girişine bırakılan engelli Melahat Tosun'a ait motosikleti çalmak için içeri girdi. Tanınmamak için başına motosiklet kaskı takan Can, güvenlik kamerasının yönünü değiştirip motosikleti çaldı.

Bir gün sonra, aynı mahallede bir başka bir motoru gözüne kestiren Abdulkadir Can, aynı yöntemle hırsızlık yaptı. Abdulkadir C., direksiyon kilidini kırdığı motosikleti çaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, her iki motosikleti çalan şüphelinin saç tıraşı şeklini belirleyip civarda çalışma başlattı. Hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Abdulkadir Can, kısa sürede yakalandı.

Emniyete götürülen Abdulkadir Can, sorgusunda, uyuşturucunun etkisinde olduğunu, ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Yarışmacı arkadaşlara başarıları diliyorum, aklım hala yapmadıklarımda, ama yapacağım" dedi. Mahkemeye çıkarılan Abdulkadir Can, tutuklanarak cezaevine gönderildi.