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Tırda 200 bin liralık kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 11:33 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kocaeli’de durdurulan tırda piyasa değeri 200 bin TL olan 21 bin 100 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi.Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne ulaşan bir ihbardan yola çıkarak harekete geçen Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı’ndan giriş yapan tıra araç takip sistemi mobil ünitesi takarak takibe aldı.

Tırda 200 bin liralık kaçak sigara ele geçirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kocaeli’de durdurulan tırda piyasa değeri 200 bin TL olan 21 bin 100 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi.
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne ulaşan bir ihbardan yola çıkarak harekete geçen Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı’ndan giriş yapan tıra araç takip sistemi mobil ünitesi takarak takibe aldı. Doğubayazıt üzerinden Halkalı Gümrük Müdürlüğüne doğru yola çıkan tır, güzergah boyunca Bakanlık Komuta Kontrol Merkezince uydu üzerinden takip edildi. Tırda takılı mobil üniteden Anadolu otoyolu İstanbul istikametinde söküldü/takıldı uyarısı alınması üzerine Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerine olay yerine intikal etmeleri talimatı verildi. İzmit Gültepe mevkiinde konuşlanan gümrük muhafaza mobil ekipleri, durdurdukları tırı Evyap Limanı’na X-ray taramasına sevk etti. Yapılan tarama sonucunda dorsenin ön kısmında şüpheli yoğunluk olduğu belirlendi. Dorsede yapılan fiziki arama sonucunda ön kısımda tabandan tavana kadar metal levhaların kenarlara kaynatılarak gizli bir bölme oluşturulduğu görüldü. Oluşturulan gizli bölmede siyah poşetlere sarılı vaziyette piyasa değeri 200 bin TL olan 21 bin 100 adet bandrolsüz sigara bulundu. Konu hakkında bilgilendirilen Körfez Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda ele geçirilen sigaraya ve tıra el konularak, İran uyruklu A.D.Y. ve V.K. gözaltına alındı.
Savcılık nezdinde başlatılan soruşturma devam ediyor.

Tırda 200 bin liralık kaçak sigara ele geçirildi

Tırda 200 bin liralık kaçak sigara ele geçirildi

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