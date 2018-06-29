HABER

TIR'da, 3 milyon liralık afyon sakızı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 19:18 | Son Güncelleme

ÇORUM'da polis tarafından, nar suyu konsantresi yüklü TIR'da yapılan aramada, morfin ve eroin üretiminde kullanılan 33 kilo 760 gram afyon sakızı ele geçirildi.

TIR'da, 3 milyon liralık afyon sakızı ele geçirildi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da polis tarafından, nar suyu konsantresi yüklü TIR'da yapılan aramada, morfin ve eroin üretiminde kullanılan 33 kilo 760 gram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucunun değerinin 3 milyon lira olduğu belirtildi. Aracın İran uyruklu sürücüsü Y.A. tutuklandı.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, İran'dan gelerek Avrupa'ya giden nar suyu konsantresi yüklü TIR'ı, Osmancık ilçesinde takibe alındı. Bir süre takip edilen TIR durduruldu. Ekipler, araçta 'Panzer' isimli narkotik köpeğiyle arama yaptı. Köpeğin tepki vermesi üzerine, TIR'ın gizli bölümüne zulalanmış 33 kilo 760 gram afyon sakızı ele geçirildi. Morfin ve eroin üretiminde kullanılan maddenin değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirtildi.
Operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu TIR sürücüsü Y.A. 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

TIR'da, 3 milyon liralık afyon sakızı ele geçirildiTIR'da, 3 milyon liralık afyon sakızı ele geçirildi

PARTNERHaydi gel KayaHaydi gel Kaya
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangınKahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın
Böceklerin istila ettiği evde ceset bulunduBöceklerin istila ettiği evde ceset bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elektriğe zam gelecek mi?

Elektriğe zam gelecek mi?

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!

Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.