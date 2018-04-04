HABER

TIR'da 9, yangın tüplerinde 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 19:25 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da polis ekiplerince durdurulan TIR'da 9 kilo kokain ele geçirildi.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da polis ekiplerince durdurulan TIR'da 9 kilo kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsünün ifadesinin ardından İstanbul'da baskın yapılan evde ise yangın tüplerine gizlenen 10 kilo eroin bulundu.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan’dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takip edilen Bulgaristan plakalı TIR'ın sürücüsü, sabaha karşı düzenlenen operasyonla Tekirdağ girişinde durduruldu. TIR'da, dedektör köpeği 'Çapkın' da kullanılarak, yapılan aramada aracın altına gizlenen, paketler halinde 9 kilo kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü A.T.'nin ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, İstanbul Beykoz'daki eve de baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, yangın tüplerine gizlenen 10 kilo eroin ve ruhsatsız tabanca bulundu. S.A. ve B.A. isimli şüpheliler gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Tekirdağ'a getirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Karısına zehirli kahveyle öldürmeye çalıştı!Karısına zehirli kahveyle öldürmeye çalıştı!
'Kendi ülkelerine sahip olmak İsraillilerin hakkı''Kendi ülkelerine sahip olmak İsraillilerin hakkı'
Az önce açıklandı! TSK'dan hava harekatıAz önce açıklandı! TSK'dan hava harekatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma

73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma

Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti

Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

Su kuyusunda yanmış halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Su kuyusunda yanmış halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Sapık ormanda yakalandı! Küçük kız çocuğunu...

Sapık ormanda yakalandı! Küçük kız çocuğunu...

Oğlu, kızını öldürmüştü! Baba şikayetçi olmadı

Oğlu, kızını öldürmüştü! Baba şikayetçi olmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.