Tırdaki bidon ve gizli bölmelerden bin 200 paket sigara çıktı

Denizli’de polisin durdurduğu bir tırda yapılan aramada bidonlar ile birlikte aracın farklı noktalarına gizlenmiş halde yaklaşık bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Doğu kentlerinden Denizli’ye gümrük kaçağı sigara getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşın polis ekipleri harekete geçti. Yasal olarak taşımacılık yapan fakat güzergahındaki bölgelere ve kentlere tırın zula diye tabir edilen gizli bölmelerine sigara saklayarak dağıtım yaptığını belirleyen şahsın kullandığı tırı takibe alan ekipler aracı Denizli’nin çıkışında Antalya yolu üzerinde durdurdu. Tırda arama yapan ekipler aracın iç tarafında malzeme deposu olarak kullanılan gizli bölmede, bidonlara istiflenerek doldurulmuş vaziyette ve aracın doğal boşlukları arasına gizlenmiş olarak bin 200 pakete yakın kaçak sigara ele geçirdi. Polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alınan operasyonda ayrıca 1 kişide gözaltına alındı.