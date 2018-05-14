TIR'daki eroinin kendisine ait olduğunu söyleyip teslim oldu

BOLU, (DHA) - BOLU'da, hurma yüklü TIR'da yapılan aramada 21 kilo eroin ele geçirilirken, eroinin kendisine ait olduğunu söyleyen Veli Ece (41) polise teslim oldu.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a giden TIR'ı TEM yolunda takibe alarak durdurdu. Hurma yüklü TIR'da yapılan aramada 21 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü Müslüm Kahraman, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. TIR sürücüsü Müslüm Kahraman'ın ifadesinde uyuşturucuyu İstanbul'da teslim alacak kişi olduğunu söylediği Veli Ece, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Veli Ece uyuşturucunun kendisine ait olduğunu belirtirken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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