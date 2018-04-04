Tırdaki yangın tüpünün içinden 19 kilogram uyuşturucu çıktı

Tekirdağ’da yapılan operasyonda durdurulan tırdaki yangın tüpünün içinden 19 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, yurt dışından ülkeye giriş yapan bir tırda uyuşturucu madde bulunabileceği bilgisi üzerine harekete geçen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tırı TEM otoyolunda durdurdu. Tırda yapılan aramada yangın tüpleri içerisine zulalanmış 10 kilogram eroin, 8 paket halinde 9 kilogram kokain ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan Tekirdağ polisi olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon anı ise polis kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir
Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alınıyor
MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti!
İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Eve dönüş vakti
3 çocuklu yengesine tecavüz etti
Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...
Instagram kullanıcılarına kötü haber! Apple Watch uygulamasını kapatıldı
İlk fotoğraflar geldi
İlişkiye hiç bu gözle bakılmamıştı! Bunlara bakarken çok eğleneceksiniz
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum