Tırdaki yangın tüpünün içinden 19 kilogram uyuşturucu çıktı

Tekirdağ’da yapılan operasyonda durdurulan tırdaki yangın tüpünün içinden 19 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, yurt dışından ülkeye giriş yapan bir tırda uyuşturucu madde bulunabileceği bilgisi üzerine harekete geçen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tırı TEM otoyolunda durdurdu. Tırda yapılan aramada yangın tüpleri içerisine zulalanmış 10 kilogram eroin, 8 paket halinde 9 kilogram kokain ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan Tekirdağ polisi olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon anı ise polis kamerası tarafından anbean kaydedildi.