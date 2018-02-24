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TIR'dan ayrılan dorse zincirleme kazaya yol açtı: 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 14:32 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de hareket halindeki TIR'dan ayrılarak geriye doğru hareket eden dorse, zincirleme kazaya neden oldu. 3 servis otobüsü, 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı kazada 16 kişi hafif yaralanırken, dorsenin TIR'dan kopma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TIR'dan ayrılan dorse zincirleme kazaya yol açtı: 16 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de hareket halindeki TIR'dan ayrılarak geriye doğru hareket eden dorse, zincirleme kazaya neden oldu. 3 servis otobüsü, 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı kazada 16 kişi hafif yaralanırken, dorsenin TIR'dan kopma anı güvenlik kamerasına yansıdı. TIR şoförünün dorsenin peşinden koştuğu ve sürücüleri uyarmaya çalıştığı görüldü.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, Denizli- Ankara karayolu Akhan Mahallesi girişinde meydana geldi. Denizli yönüne giden Veli Kölemen yönetimindeki 20 RS 130 plakalı, bir market zincirine ait gıda maddesi yüklü iki ayrı dorsenin bağlı olduğu TIR'ın arkasındaki 2'nci dorse, bağlı bulunduğu yerden ayrılıp geriye doğru hareket etti. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda; araçtan inen Kölemen, dorsenin peşinden koşmaya başladı. Dorseyi durduramayan Kölemen, bu kez kendi canını da hiçe sayıp kaza olmaması için sürücüleri uyarmaya çalıştı. Ancak hızla akan trafikte geriye doğru ilerleyen dorseye önce Hasan Hüseyin Karakaya yönetimindeki 20 S 1148 plakalı servis otobüsü çarptı. Ardından aynı yöne giden iki otomobil, iki servis otobüsü ve bir servis minibüsü de kazaya karıştı.
Dorse, kazaya karışan araçlardan bir otobüse çarpıp 200 metre sonra durdu. Kazada araçlardaki toplam 16 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Denizili yönüne karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Trafik akışı, yan yoldan sağlandı. Kazaya karışan araçların çekilmesini ardından karayolu trafiğe açıldı.

FOTOĞRAFLI

TIR'dan ayrılan dorse zincirleme kazaya yol açtı: 16 yaralıTIR'dan ayrılan dorse zincirleme kazaya yol açtı: 16 yaralıTIR'dan ayrılan dorse zincirleme kazaya yol açtı: 16 yaralıTIR'dan ayrılan dorse zincirleme kazaya yol açtı: 16 yaralı

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