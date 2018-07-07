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TIR'dan beyaz eşya hırsızlığı güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 14:01 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'DE park halindeki bir TIR'dan 20 bin liralık beyaz eşya çalındı.

Ramazan Eğri İstanbul,(DHA)

SANCAKTEPE'DE park halindeki bir TIR'dan 20 bin liralık beyaz eşya çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay önceki gün 07.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. TIR sürücüsü Mehmet Can Yavuz, üstünü değiştirmek için aracını park ettikten sonra eve gitti.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Bir minibüsle TIR'ın arkasına yanaşan hırsızlar 20 bin liralık beyaz eşyayı 10 dakikada kendi araçlarına yükleyerek olay yerinden kaçtılar. Vatandaşların Yavuz'u arayarak 'aracın içinden malzeme alıyorlar' demesi üzerine aracın başına gelen Yavuz soyulduğunu anladı. Olayın ardından emniyet müdürlüğüne giden Yavuz, hırsızlardan şikayetçi oldu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.Görüntülerde panelvan bir minibüsün önce TIR'ın etrafında dolaştığı ardından TIR'ın arkasına yanaştığı görülüyor. TIR'ın kapısını açan hırsızlar beyaz eşyaları minibüse yüklüyor. Hırsızlar daha sonra minibüsle olay yerinden kaçıyor.

"BİZİM GİBİ BAŞKALARI MAĞDUR OLMASIN"

TIR sürücüsü Yavuz “Ben uzun yoldan geliyordum yol yorgunu. Evimin önüne park edemediğim için Yenidoğan'ın en işlek caddesine benzinliğin önüne çektim. Eve gittiğimde hemen bana telefon açtılar. Araçtan malzemelerin alındığını söylediler. Ben tekrar aracımın başına geldiğimde yaklaşık 10 dakika içerisinde takriben 17 ila 20 bin lira arasındaki beyaz eşyanın alındığını gördüm. Bu firmalardan her zaman emniyet olsun diye mühür takarlar. Bu mühürü kırıp kenara atmışlar. Biz gereken mercilere bildirdik. Sağ olsunlar onlar da ilgilendi. Ama burada mağdurum. Bu insanların bir an önce yakalanıp bizim gibi başkaları mağdur olmasın" diye konuştu.

Güvenlik kamerasını inceleyen polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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