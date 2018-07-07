TIR'dan beyaz eşya hırsızlığı güvenlik kamerasında

TIR sürücüsü Yavuz “Ben uzun yoldan geliyordum yol yorgunu. Evimin önüne park edemediğim için Yenidoğan'ın en işlek caddesine benzinliğin önüne çektim. Eve gittiğimde hemen bana telefon açtılar. Araçtan malzemelerin alındığını söylediler. Ben tekrar aracımın başına geldiğimde yaklaşık 10 dakika içerisinde takriben 17 ila 20 bin lira arasındaki beyaz eşyanın alındığını gördüm. Bu firmalardan her zaman emniyet olsun diye mühür takarlar. Bu mühürü kırıp kenara atmışlar. Biz gereken mercilere bildirdik. Sağ olsunlar onlar da ilgilendi. Ama burada mağdurum. Bu insanların bir an önce yakalanıp bizim gibi başkaları mağdur olmasın" diye konuştu.

Güvenlik kamerasını inceleyen polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

