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TIR’dan fırlayan tekerin çarpmasıyla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 18:06 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde hareket halindeki TIR'ın yerinden çıkan tekeri yol kenarındaki Osman Öztürk (75) çarptı.

TIR’dan fırlayan tekerin çarpmasıyla öldü

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde hareket halindeki TIR'ın yerinden çıkan tekeri yol kenarındaki Osman Öztürk (75) çarptı. Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, Osmancık ilçesi, İstanbul-Samsun D-100 karayolu üzeri Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Almanya'dan Trabzon'a yük götüren Sabahattin Şen yönetimindeki 61 K 12218 çekici plakalı TIR'ın sağ arka lastiği hareket halindeyken patlayınca teker yerinden çıkarak yolda yuvarlanmaya başladı. Teker, yol kenarında bekleyen Osman Öztürk'e çarptı. Ağır yaralanan Öztürk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Öztürk, hayatını kaybetti.
Sürücü Sabahattin Şen gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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TIR’dan fırlayan tekerin çarpmasıyla öldüTIR’dan fırlayan tekerin çarpmasıyla öldüTIR’dan fırlayan tekerin çarpmasıyla öldü

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