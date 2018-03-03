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Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 19:27 | Son Güncelleme

Kütahya’da, paket su yüklü tırdan uçan brandanın karşı yönden gelen otomobilin tekerleklerine dolanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, İnegöl ve Domaniç ilçeleri arasındaki karayolunun Tahtaköprü Kayalık mevkiinde meydana geldi.

Kütahya’da, paket su yüklü tırdan uçan brandanın karşı yönden gelen otomobilin tekerleklerine dolanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, İnegöl ve Domaniç ilçeleri arasındaki karayolunun Tahtaköprü Kayalık mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Domaniç’ten yüklediği paket suları İnegöl istikametine götüren Musa Kurt yönetimindeki 34 NT 7259 plakalı tırın brandası rüzgar yüzünden açılıp uçarak karşı yönden gelmekte olan 16 Z 0646 Plakalı otomobilin sol ön tekerleklerine dolandı. Tekerleklere dolanan branda otomobilin takla atmasına sebep oldu. Tırda bulunan paket sular ise yola savruldu. Kazada, otomobil şoförü Mahmut Akay, Ahmet Akay, Ahmet Durgut ve Rabia Akay yaralandı. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yola savrulan su paketleri yoldan geçenler tarafından bir kenara çekildi.
Kazada ayrıca, tırın balatalardan çıktığı tahmin edilen kıvılcımın motora sıçraması sonucu tırda yangın çıktı. Yangın İnegöl itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı

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Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı

Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı
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Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı

Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı
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Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı

Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı
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Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı

Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı
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Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı

Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı
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Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı

Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı
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Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı

Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı
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