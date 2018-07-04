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Tire'de kayıp olan 1,5 yaşındaki Rüya ve anneannesi bulundu (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 11:14 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesinde dün (salı) sabahtan beri kayıp olan 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesi Fatma Yenigün (55) bulundu.

Taylan YILDIRIM/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde dün (salı) sabahtan beri kayıp olan 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesi Fatma Yenigün (55) bulundu.

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