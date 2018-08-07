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Tire'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 12:15 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesinde meydana gelen kazada, minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Hüseyin Toktaş (71) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Tire'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde meydana gelen kazada, minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Hüseyin Toktaş (71) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Oğuzhan Akyurt (23) yönetimindeki minibüsle, Hüseyin Toktaş yönetimindeki 52 AK 466 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile Toktaş'ın otomobilinde bulunan Fatma Bayram (57) ve Ayşe Kitmur (54) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Toktaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tire'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıTire'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıTire'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıTire'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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