Tire'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde meydana gelen kazada, minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Hüseyin Toktaş (71) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Oğuzhan Akyurt (23) yönetimindeki minibüsle, Hüseyin Toktaş yönetimindeki 52 AK 466 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile Toktaş'ın otomobilinde bulunan Fatma Bayram (57) ve Ayşe Kitmur (54) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Toktaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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