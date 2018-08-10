Tire'de üzerine kaynar süt dökülen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, üzerine kaynar süt dökülen 2 yaşındaki Almira Tetik, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuk, daha sonra ambulans helikopter ile başka bir hastaneye sevk edildi.
Olay öğle saatlerinde Tire'nin kırsal Toparlar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yaşındaki Almira Tetik, kaynadıktan sonra mayalanmak üzere yere bırakılan sütün bulunduğu tencerenin üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. Ailesi tarafından Tire Devlet Hastanesi'ne götürülen Almira, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopter ile İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz bebeğin tedavisi sürüyor.
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