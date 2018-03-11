Tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Eyüp Alagöz idaresindeki 33 NN 705 plakalı otomobil, Reşadiye Mahallesi yol ayrımında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tır ile çarpıştı. Tırın altına giren otomobildeki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Nöbetçi savcı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alagöz’ün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.