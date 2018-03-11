Tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Eyüp Alagöz idaresindeki 33 NN 705 plakalı otomobil, Reşadiye Mahallesi yol ayrımında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tır ile çarpıştı. Tırın altına giren otomobildeki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Nöbetçi savcı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alagöz’ün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Yunan Bakan'dan flaş Türkiye sözleri: Ölümcül bir kazaya çok yakınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilini koparırız
Ortağının ağabeyi cinsel organını kesip öldürdü
İstanbul'da 'Kangal Pençesi' operasyonu
Hayatını kâbusa çeviren tacizcisinin ses kaydını sosyal medyadan yayınladı
Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile buluşma anı objektiflere yansıdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum