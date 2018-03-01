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TIR'ın altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2018 18:57 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Çine ilçesinde, TIR'ın altında kalan motosikletin sürücüsü Mehmet Erkun (75), yaşamını yitirdi.

TIR'ın altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Bahattin ALBAYRAK/ÇİNE (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Çine ilçesinde, TIR'ın altında kalan motosikletin sürücüsü Mehmet Erkun (75), yaşamını yitirdi.
Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Mehmet G., yönetimindeki 09 LU 004 plakalı TIR'la kavşaktan dönerken, yanında giden ve plakası belirlenemeyen Mehmet Erkun'un kullandığı motosikleti altına kaldı. Sürücü Erkun, olay yerinde yaşamını yitirdi. Mehmet Erkun'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çine Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. TIR şoförü Mehmet G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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TIR'ın altında kalan motosiklet sürücüsü öldüTIR'ın altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

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