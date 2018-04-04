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Tırın altında kalarak bacağı kopan yaşlı kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 09:47 | Son Güncelleme

Konya’da minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken tırın çarpması sonucu ayağı kopan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Konya-Ankara karayolu Kırkahvesi Kavşağı’nda meydana geldi.

Konya’da minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken tırın çarpması sonucu ayağı kopan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Konya-Ankara karayolu Kırkahvesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekledikten sonra yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden H.T. idaresindeki 42 GA 400 plakalı tır, minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Yeter Kiliç’e (75) çarptı. Tırın altında kalan yaşlı kadının sol bacağının üzerinden tekerin geçmesiyle dizinin alt kısmı koptu. Kulu Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Kiliç, hayatını kaybetti.

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