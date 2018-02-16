Tırın arkasında sıkışan fabrika işçisi öldü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir oyuncak fabrikasında geri manevra yapan tırın arkasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran Belediyesi Yıldırım Mahallesi’nde bulunan bir oyuncak fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncak fabrikasının depo kısmında çalışan Mukadder Satılmış malzeme yüklemek için gelen tırın geri manevra yaptığını fark etmeyince aracın arkasında sıkıştı. Satılmış’ın tırın arkasında sıkıştığını gören çalışma arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mukadder Satılmış kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Satılmış’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.