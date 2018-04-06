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TIR'ın çarpmasıyla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 11:29 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, yolun karşısına geçerken kömür yüklü TIR'ın çarptığı Osman Sayar (66), yaşamını yitirdi.

TIR'ın çarpmasıyla öldü

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, yolun karşısına geçerken kömür yüklü TIR'ın çarptığı Osman Sayar (66), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen Osman Sayar'a, Selçuk Sarıkaya yönetimindeki 14 AB 511 plakalı kömür yüklü TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle Osman Sayar olay yerine yaşamını yitirdi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Sarıkaya'yı gözaltına aldı. Bu arada kazanın yaşandığı bölgenin yaklaşık 150 metre ilerisinde, yaya geçidinin bulunduğu görüldü.

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TIR'ın çarpmasıyla öldüTIR'ın çarpmasıyla öldü

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