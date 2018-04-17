Tırın çarptı patpat sürücüsü ağır yaralandı

Afyonkarahisar’da bir tırın patpat tabir edilen tarım aracına arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza Afyonkarahisar-Konya karayolu Sultandağı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Yılmaz idaresindeki 16 SD 766 plakalı tır, aynı istikamette seyir eden patpat tabir edilen Şerafet Ölmez’in kullandığı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan patpat sürücüsü Şerafet Ölmez ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Sultandağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.