Tırın çarptığı genç öldü, babası viyadükten uçarak ağır yaralandı

TEM Otoyolu Kocaeli Körfez geçişinde arıza yapan otomobillerini emniyet şeridinde tamir etmeye çalışan baba ve oğluna tır çarptı. 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti, babası ise 15 metrelik viyadükten uçarak ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Körfez Hereke TEM otoyolu üzerinden Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ümit Azaklıoğlu (25) idaresindeki 34 UJ 0819 plakalı otomobil, Hereke Viyadüğü üzerinde arızalandı. Sürücünün viyadük üzerinde sağ şeride çektiği otomobilden inen baba Semet Azaklıoğlu (55), aracı tamir etmeye çalıştı. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde olan Bahri Ö. idaresindeki 51 KR 446 plakalı traktör yüklü tır, sağ şeritte arıza yapan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın önünde bulunan Semet Azaklıoğlu yaklaşık 15 metre yükseklikteki Hereke Viyadüğü’nden D-100 karayoluna uçarken tırın çarptığı otomobil ise yaklaşık 200 metre boyunca sürüklendi. Kazada otomobil içerisindeki sürücü Ümit Azaklıoğlu ise araç içerisinde sıkıştı.

Viyadükten uçan baba yaralandı oğlu ise kurtarılamadı

Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkartılan sürücü Ümit Azaklıoğlu ambulansla Dilovası Devlet Hastanesine, viyadükten aşağıya uçan babası Semet Azaklıoğlu ise ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralan Ümit Azaklıoğlu, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ölen genç 15 gün önce teskere almıştı

Kazada hayatını kaybeden Ümit Azaklıoğlu’nun yaklaşık 15 gün önce vatani görevini yaptığı Bilecik’teki birliğinden teskeresini aldığı öğrenildi. Kazaya sebep olan tır sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.