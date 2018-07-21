TIR'ın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Ramazan ÇETİN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, refüjü aşıp karşı şeride geçen TIR'ın altında kalan motosikletin sürücüsü Orhan Dülger (52), yaşamını yitirdi. Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında, Mehmet Özalp Caddesi'nde meydana geldi. A.S., yönetimindeki 35 HC 7636 plakalı TIR'ın direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan TIR, refüjü aşarak karşı şeride geçip, Orhan Dülger'in kullandığı 09 CFL 31 plakalı motosikleti altına aldı. Motosikleti altında sürükleyen TIR, boş bir arsada durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri ile ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, TIR'ın altında sürüklenen motosiklet sürücüsü Dülger'in öldüğü belirlendi. İtfaiye ekibi, Dülger'in cesedini otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR şoförü A.S., polis tarafından gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

